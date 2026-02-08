ロッテのサブロー監督（４９）は８日、都城キャンプの第２クールを総括し、同クールのＭＶＰにドラフト２位ルーキー左腕の毛利海大（かいと）投手（２２）＝明大＝を挙げた。「『（石垣）元気かな』って言いたいけど、毛利かな。元気が投げてる時、奥で毛利が投げてたんですけど、僕はそっちを結構見ていて。いいボール放ってたんで、期待がまた膨らんだなと思って」毛利が明大のエース時代から、映像で投球を見ていたという