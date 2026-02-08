ＤｅＮＡ・東克樹投手が８日、宜野湾キャンプ２度目のブルペンで約４０球のピッチングを行った。新球の取得に取り組んでいる左腕は、この日もそのボールを織り交ぜたというが「さあ…。その辺は見て感じ取ってください」とニンマリしながら明言を避けた。実戦で投入するタイミングについても「イメージは特にないです。好きなタイミングでという感じです」と当面は明かさずシーズンに向かうつもりだ。この日は気温１２度、球