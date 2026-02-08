巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が８日、宮崎キャンプでブルペン入り。室内の木の花ドームで力強く１１２球を投げ込んだ。「７０球目ぐらいからいい感じというか『コレかな』みたいなのがあったので試したいなと。それで１００球超えた感じです」と納得いくまで腕を振った。楽天からＦＡ移籍し、新天地で先発として期待される１４年目右腕。今キャンプでは体とも相談しながら第１クールで初日から３連投、第２クールも４