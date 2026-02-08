俳優のエイドリアン・ブロディ（52）が、長年の夢だったブロードウェイ主演を果たす。演目は「ザ・フィアー・オブ・13」で、女優のテッサ・トンプソンとの共演も決定している。 【写真】どうなってる？アカデミー賞の封筒の中身オスカー俳優が公開 2024年にロンドンで同作に出演したエイドリアンはピープル誌にこう語った。「映画の仕事が本格化する前の10代で演劇を始めたんだ。長い道のり