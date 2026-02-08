タレントの辻希美(38)が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ドハマりしている外食チェーンメニューを紹介した。動画タイトルは「【母娘３代ランチ】麻辣湯フェアを食べ納めに再びしゃぶ葉へ」。辻、長女でインフルエンサーの希空、辻の母とスタッフらで人気外食チェーン「しゃぶ葉」で食事する様子をアップした。しゃぶ葉では、昨年11月から今年1月まで「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」を開催。辻はしゃぶ葉の麻辣湯にドハマり