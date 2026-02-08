大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年8月22日記事は取材時の状況）＊＊＊大切なものを失って「もう昔には戻れない」と知ったとき、どう生きていけばいいのか。SHIBUKIさん（26歳）は14歳で脳幹部の海綿上血管腫を患い、 左の顔面と右半身に麻痺が残ることになった。思春期に病ととも