米紙ニューヨーク・タイムズの公式インスタグラムが８日、新規投稿され、「ミラノ・コルティナ五輪」で選手達が奮闘する姿を伝えた。米国選手団に限らなかった中、日本のフィギュア女子・坂本花織が団体戦で五輪メガネを装着し絶叫応援する写真がアップされた。同紙のインスタグラムでは「土曜日に行われた冬季オリンピックのシーンは、いくつかのチームスポーツで競技が熱くなっている」と紹介。フィギュア団体でマリニンがバ