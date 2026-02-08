大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年1月5日記事は取材時の状況）＊＊＊何かのトラブルが起こったとき、その出来事はもちろん、関係した人物によっても感じ方や解決方法が異なってくるというケースも多いのではないだろうか。今回は、まさにそのような経験をした国分真由さん（仮名