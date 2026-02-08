今流行りのシールで遊ぶ1歳の男の子。そんな男の子が大型犬とシール交換をしたいようで……。最後まで付き合ってあげる姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で34万回以上再生され、「なんて愛おしい映像なんや」「しっかり面倒みててえらい」「癒し空間♡」といった声が寄せられました！ 【動画：『流行りのシール交換』を1歳の子供が大型犬とした結果→『付き合ってあげる姿』】 流行りのシー