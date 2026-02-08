JR北海道は、札幌発旭川行臨時特急「カムイ95号」と「ライラック97号」を運転する。設定日は3月13日〜15日・28日。「カムイ95号」は札幌駅を午後10時5分に出発し、旭川駅には午後11時半に到着する。「ライラック97号」は札幌駅を午後11時16分に発車し、終着の旭川駅には翌午前0時47分に到着する。途中停車駅は岩見沢、美唄、砂川、滝川、深川。3月13日には普通車指定席・自由席、それ以外は全車指定席で運転する。「ライラック97号