大学生がチームを救った。アビスパ福岡は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、ファジアーノ岡山とホームで対戦した。１点を先制される苦しい展開だったなか、78分に追いつく。スコアラーは2027シーズンの福岡加入が内定しており、今季は特別指定選手に登録されている神奈川大３年の前田快だ。 21歳MFは69分から途中出場してプロデビューを果たすと78分、敵陣ペナルティエリア手前中央でFKのこ