アルビレックス新潟の試合結果です。アウェーで愛媛との開幕戦に臨んだアルビは、マテウス・モラエスの先制ゴールを守り切り1対0で勝利しました。 明治安田J2・J3百年構想リーグで、アルビレックス新潟は開幕戦で愛媛と対戦。新加入のキーパーの活躍で1点を守り切り、20試合ぶりの勝利をおさめました。 試合は開始3分、新加入・佐藤海宏のクロスからマテウス・モラエス！さっそく先制点を奪