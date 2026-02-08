強い冬型の気圧配置は、8日(日)の夜まで続く見込みです。山陰や北陸など日本海側では雪の降り方が引き続き強いところがあるでしょう。大雪に注意・警戒してください。8日(日)午後9時の予想天気図です。冬型の気圧配置は強いままで、縦にのびる等圧線の間隔も小さく、日本海からの北よりの風が強いでしょう。9日(月)午前9時の予想図では、冬型は次第に緩みそうです。8日のうちは、日本海側の地域を中心に寒さが厳しく、雪の降り方も