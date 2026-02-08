【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円 アルゴファイルは、2月8日に開催した「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」（ジルフィー）を展示、販売している。会場価格は2,700円。 「