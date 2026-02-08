◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)スノーボード男子ビッグエアの表彰式で選手らが健闘をたたえあいました。日本勢は木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーの快挙を達成。3位には、北京五輪で金メダルを獲得している中国の蘇翊鳴選手が輝きました。表彰の際に蘇翊鳴選手は木村選手、木俣選手の名前がコールされると笑顔で拍手を送