NHKは8日、鳥取県米子市で同日開催し、生放送する予定だった「NHKのど自慢」を中止した。公式サイトなどで「大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します」と発表した。同番組は、毎週日曜午後0時15分から放送。8日は代わりに過去の名場面などを放送した。