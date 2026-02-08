距離スキーの全日本障害者競技大会は最終日の８日、長野県の白馬クロスカントリー競技場で１０キロクラシカルが行われた。男子の立位・視覚障害では、前日の男女混合スプリント・クラシカルを制した川除大輝（日立ソリューションズ）が２日連続で優勝を飾った。４５歳の新田佳浩（同）が連日の２位。男子座位は源貴晴（アムジェン）、女子の立位・視覚障害は阿部友里香（日立ソリューションズ）がそれぞれ制した。来月開幕す