元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が8日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜後1・55）に出演。立教大学野球部時代に撤廃したルールを明かした。今回は、母校の立大のキャンパスがある東京・池袋でロケ。一茂は「大学は西口だけど、こっち側もよく来た」と先輩との遭遇を避けるために東口エリアで食事することも。「先輩と会うと、道端でも特別なあいさつがあって。でっかい声で“ちはー！（こんにちは）”“し