ギャル雑誌「egg」の専属モデルあいめろ（26）が8日、インスタグラムを更新。同誌の専属モデルを突然解雇されたことを伝えた。あいめろは「心が強い女の子になれたら楽だったのに…」と書き出し、「ご報告」のタイトルで「次の雑誌でeggを卒業する事になりました来年で卒業するって事を前から伝えてたけど突然、本当に突然、解雇になりました」と明かした。そして「不信感がすごくて泣く事しかできないです」と吐露、「卒業す