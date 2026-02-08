戦国から江戸時代の男色花盛りはよく知られるが、かの天下人、豊臣秀吉に限っては好色絶倫をもって伝えられている。有識故実家の〓山宗東さんは「男色家は風雅な人という意味で『数寄者』などとも呼ばれ、高級な趣味として尊敬すらされていた。低い身分から天下人となった秀吉はそれゆえ男色を嗜まないのだ」という――。豊臣秀吉像狩野光信画（写真＝高台寺蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■男性同士の恋愛は「良きもの」