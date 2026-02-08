【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円 エアテックスは、2月8日開催の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、コンプレッサー「APC036」などの展示販売を行った。会場価格は「APC036」が15,000円、「サイレント4」が単品で49,000円。