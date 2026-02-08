今回、Ray WEB編集部はサークル内恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の茉莉乃は、今年大学生になりました。サークルの新入生歓迎会で、ある先輩と出会い……？果たして彼女も、翔太さんのことを好きなのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：すずりんごライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】新歓でイケメン先輩に恋♡ しかしその後【最悪な事実】が発覚して！？