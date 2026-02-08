中央競馬は東京＆京都の２場が開催中止となる異例の事態に、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・午後３時）は８日の放送で唯一開催されている小倉競馬を中心に展開した。日曜は東西のメインで重賞が組まれることが多いため、２つの重賞の予想に多くの時間を費やすが、この日は重賞もなく、１場開催で小倉のメインがオープンの小倉日経賞（芝２０００メートル）。番組ＭＣのＤＡＩＧＯは冒頭で「とにかく我々にできるこ