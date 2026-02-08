【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア決勝で、初出場の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝が今大会の日本選手団第１号の金メダルに輝いた。５日の予選を３位で通過し、決勝では高さのある５回転半トリックをそろえて計１７９・５０点をたたき出した。同種目では男女を通じて日本勢初の金。同じく初出場で予選１０位通過の木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝も銀メダルを獲得し、日本勢ワンツ