濃口イケオジ俳優・北村一輝には、ダンサー、コレオグラファーとして活躍する息子がいる。現在31歳の北村将清（しょうせい）が毎年、Instagram上で誕生日を報告すると、ネットニュースになる。もちろん話題はそれだけではない。2022年、2023年、2025年と彼はバックダンサーとして、年末恒例のNHK紅白歌合戦に出場した。とにかく晴れやかな印象で好感をもてる雰囲気が魅力的だ。ネットニュースも紅白も常連の北村将清について