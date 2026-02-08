東京六大学リーグの法大に「スポーツに優れた者の特別推薦入学試験」で入学する横浜・奥村凌大内野手と片山大輔投手が８日、取材に応じた。横浜で副将を務めて昨春のセンバツ制覇に貢献し、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯に出場した高校日本代表にも選ばれた奥村は、「東京六大学で野球をやってみたいという思いと、法政大学のこまかな野球にひかれた」と進学理由を説明。４年後のプロ入りへ向けて、「目標としては１００安打。その先に