2025年に「キングオブコント」初の決勝進出を果たし、快進撃を続けているお笑いコンビ・レインボー。そんななか、池田直人さんが最近、"したたかなキャラクター"として独自の路線を突き進み、注目を集めています。◆実はコンビともに体育会系でストイックレインボーは大柄なジャンボたかおさんと、池田直人さんによるコンビです。コントを主軸に、男女の「あるある」や恋愛模様を演じるネタを得意としています。最近はバラエティ番