女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年2月22日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「結婚して18年たつ夫が、ふと気づいたら帰ってこなくなっていた。こんな話を聞いて、不思議やらおかしいやら」と語るのは、不倫事情を長年取材し著書多数のライター・亀山早苗さん。不可解な夫の行動、その結末を、亀山さんがレポートします。