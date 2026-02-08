◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)日本スケート連盟は7日、決勝に出場する選手とコメントを発表しました。男子シングル・フリー、ペア・フリー、アイスダンス・フリーダンス、女子シングル・フリーの4種目で行われる団体決勝。すでに現地7日にアイスダンス・フリーダンスが行われ、吉田唄菜選手、森田真沙也選手組の“うたまさペア”が演技を行っています。ペア・フリーは