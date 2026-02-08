ピースの綾部祐二が７日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」にゲスト出演した。この日の放送はオードリーの仕事の都合で米・カリフォルニア州から生放送となり、２０１７年に渡米し、現在ロサンゼルス在住の綾部が登場した。放送の中で若林正恭から「よくある１日っていうかさ、どんな１日なの？」と米国での生活について問われた綾部。「朝起きてテラスで紅茶飲んで、天気が良ければハーレーで