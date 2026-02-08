タレントの益若つばさ（40）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「MEND着て寒川神社参拝に行きました」と書き出した益若。自身がプロデュースするブランドの浴衣をアレンジした落ち着いたコーデで神社へお参りしたことを伝えた。「可愛いぬいがいて連れて帰りました。。毎日の癒し。」とお気に入りのぬいぐるみに出会ったこともつづった。ファンからは「めがねも似合って可愛いくて素敵ね！