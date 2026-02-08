◆明治安田J1百年構想リーグ第1節福岡1―1（PK6-5）岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡がJリーグ戦としては28年ぶりに採用されたPK戦を制し、白星発進した。勝ち点を2獲得。敗れた岡山にも勝ち点1が入った。チーム始動日に金明輝前監督に複数のコンプライアンス違反が確認されたとして、電撃的に契約を解消した福岡。新加入の岡哲平や奥野耕平が先発に入り、ベンチにはU―23（23歳以下）日本代表の道脇