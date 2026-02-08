気象台は、午後4時6分に、なだれ注意報を片品村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】群馬県・片品村、みなかみ町に発表（雪崩注意報） 8日16:06時点北部では、8日夜遅くから9日昼前まで大雪に、10日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■片品村□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■みなかみ町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意