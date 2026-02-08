気象台は、午後4時2分に、なだれ注意報を白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・白川村に発表（雪崩注意報） 8日16:02時点飛騨地方では、9日明け方まで大雪に、10日までなだれに注意してください。美濃地方では、9日まで低温に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■飛騨市□なだれ注意報10日にかけて注意■白川村□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意