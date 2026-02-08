◇第35回 ITTF-ATTU アジアカップ 2026(4日〜8日、中国)張本美和選手が準決勝で激戦の末、惜しくも敗れました。日本勢唯一となるベスト4進出を決めた張本選手(世界ランク7位)は、準決勝で同ランク2位の王曼碰選手(中国)と対戦。第1ゲームから4連続ポイントなどでリードを奪い11-7でゲームを先取します。第2ゲームでは苦しい展開が続き、9連続ポイントを奪われ3-11でゲームを落とします。続く第3ゲームではデュースにもつれ込