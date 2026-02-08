◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節岡山1―1福岡（PK5―6）（2026年2月8日ベスト電器スタジアム）アウェーの開幕戦となった岡山は6日に特別指定選手として承認されたばかりのMF小倉幸成（20）をいきなり守備的MFで先発起用。プレースキッカーを任された小倉は前半44分、右CKをファーポストでフリーになっていたMF松本昌也（31）のヘディングに合わせて先制ゴールをアシストした。FKで大柄な選手全員がニア