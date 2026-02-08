◇プロ野球・巨人春季キャンプ（8日、宮崎）巨人は春季キャンプ第2クール最終日を迎え、石塚裕惺選手がここまでの練習を振り返りました。今回で2度目の1軍キャンプ参加となった石塚選手。「周りが1軍選手なので吸収する部分も多いですし、ありがたい環境だなと思って毎日やっています」とコメント。体の状態についても「張りはあるんですけど痛いところもない。しっかり量もこなせているので順調かなと思います」とキャンプ前半を