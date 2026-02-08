フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（42）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。写真集のアザーカットを披露した。「ちょこちょこ載せていきます」皆藤さんは、自身の写真集『grazing』発売をアピール。「アザーカットちょこちょこ載せていきます」とのことで、ピンクのキャミワンピース姿で微笑むショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのキャミワンピースを着用。芝生にしゃがんで膝に腕を置き