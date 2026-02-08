2月1日に84歳でこの世を去った、国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏。2月4〜5日、親族と近しい関係者が参列するなか、納棺式・葬儀が東京都内の教会で執り行われた。その納棺式終了後、息子の落合陽一氏（38）がインタビューに応じ、子供の頃に見ていた父の姿や、父から受け取ったバトンについて語ってくれた。【前後編の後編。前編から読む】【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。アウン・