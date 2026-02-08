今日8日(日)午後からは雪の中心が札幌を含む道央となるでしょう。明日9日(月)にかけて多い所で30〜40センチの大雪となるおそれがあります。札幌市中心部でも20センチ前後の雪となり、明日朝の交通機関に影響の出る可能性もあります。明日の通勤・通学は時間に余裕を持つとよさそうです。雪は明日午後には弱まる所が多くなる見込みです。午前は道北が雪の中心午後は道央に雪の中心が移る今日8日(日)は、北海道の西海上には小さな