◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節川崎―柏（８日・Ｕ等々力）柏の百年構想リーグ第１号をＦＷ細谷真大（２４）が決めた。０―３の前半３８分、ＭＦ小泉佳穂のパスをエリア右で受けたＤＦ原田亘が右クロスを送ると、細谷はゴール前で後ろを向きながら右足のかかとで角度を変えて、好セーブを続けていたＧＫスベンド・ブローダーセンの壁を破った。昨季は序盤こそ苦戦したが、尻上がりに調子を上げていき、チームトッ