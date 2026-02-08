巨人に新加入した育成の板東湧梧投手（３０）が８日、２軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板した。１軍が練習する木の花ドームから阿部監督も視察に訪れる中で、小林誠司捕手とバッテリー。体感温度マイナス６度という条件下で、岡田、湯浅とぞれぞれ４打席ずつ、打者のべ８人に対して１安打１奪三振とアピールした。フォーク、カーブ、ツーシーム、カットボールも使い「緊張しましたけど攻めていこうと。全体的にゾーン