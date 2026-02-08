岸和田競輪場のF2「おトクにPLAYオッズパーク杯」が9日、初日を迎える。8日は前検が行われた。127期の杉浦颯太（はやた、20＝北海道）が自粛期間を経て、今節で本デビューを迎える。「新人研修の時に規則違反をしてしまって…。申し訳ありません」昨年12月から宇都宮へ冬季移動。S級選手とのバンク練習をはじめ、街道では真杉匠らと汗を流している。その真杉には「自分でレースをつくって、その上で着を残せるように」と