阪神などで活躍した元プロ野球選手・糸井嘉男氏（44）が8日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。これまでで最も高い買い物をすぐに手放した驚きの理由を明かす場面があった。糸井氏は「高級グルメをかけて私物をLINE査定」企画で、にしたんクリニックやイモトのWiFiなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄とともに出