◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節藤枝0―2岐阜（2026年2月8日）藤枝の槙野智章新監督（38）の初陣は黒星となった。前半は出足と強度ので相手を上回ってペースを握ったが、同42分にPKで先制点を献上。逆転を目指した後半は逆に相手に主導権を握られ、同30分に追加点を許した。J初采配を勝利で飾れなかった指揮官は「敗戦は認めないといけない。自分たちがやってきたことができなかった」と振り返った。14日の次節は