東京都心は8日午後2時時点で、気温が−0.1℃の寒さとなっている。8日夜から9日朝にかけても関東全域が氷点下の冷え込みで、路面の凍結が予想される。9日朝の最低気温は、東京都心と横浜市で−2℃、さいたま市で−4℃、水戸市と宇都宮市で−5℃の予想となっている。特に橋や歩道橋の上、横断歩道、建物への出入り口などでは、転倒やスリップ事故に注意が必要だ。