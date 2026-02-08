かつての「監獄」が、時を超えて究極の癒やし空間へと生まれ変わります。星野リゾートは、国の重要文化財である旧奈良監獄を活用した日本初のラグジュアリーホテル**「星のや奈良監獄」を2026年6月25日に開業します。明治時代の赤レンガ建築という歴史的意匠を継承しつつ、現代の感性で蘇らせた全48室のスイートルーム。2026年1月20日よりすでに宿泊予約が開始されており、これまでにない「圧倒的非日常」を求める旅行者の間で大き