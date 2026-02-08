キックオフから25分までに三度、ネットを揺らした。川崎は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で柏とホームで対戦している。開始６分にPKで先制点を挙げたエリソンは、11分に左足のシュートで確実にフィニッシュ。さらに25分、味方の縦パスに反応し、今度は右足で流し込む。 前半だけで圧巻のハットトリック。ネット上では「エリソンばけもん」「エリソンつよすぎ」「えぐすぎやろがぁい」「ヤバ