中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）が主催する「ロボット年越し用品フリーマーケット」が2月6日から7日にかけて江蘇省蘇州市で開催されました。この催しは、ロボットに関連する最先端技術と春節（旧正月、2026年は2月17日）の伝統的な年越しの風習を融合させ、「新型ロボットのデモンストレーション＋年越し用品フリーマーケット」という方式を通じて、人工知能（AI）産業と人々の生活に関わる消費シーンとの深