「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）阪神が今年初めての対外試合に臨んだ。新外国人のキャム・ディベイニー内野手は初回に来日後初安打となる中前打を、達からマーク。ただ、四回２死一、三塁の守備では後逸で同点に追いつかれるミスもあった。ヤクルトから現役ドラフトで移籍した浜田太貴外野手は、四回２死で畔柳から左翼への先制ソロを放った。これが今季対外試合チーム１号。先乗り自主